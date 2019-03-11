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فن

Captain Marvel يتصدر بوكس أوفيس ويحقق أرقاما قياسية.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:17 ص
Captain Marvel
Captain Marvel
شروق إبراهيم
تصدر فيلم Captain Marvel للنجمة العالمية بري لارسون لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية محققًا 153 مليون دولار أمريكي في الأسبوع الأول من عرضه.

فيلم Captain Marvel تدور أحداثه عن تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال فى الكون عندما تم اكتشاف أن كوكب الأرض فى منتصف حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.

الفيلم من بطولة برى لارسون، وجيما تشان، وماكينا جريس، ولى بيس، وبن مندلسون، وصامويل ل. جاكسون، وجود لو، ودجيمون هونسو، ومن إخراج آنا بودن، وريان فليك، ومن تأليف جين كولان، وليز فلانهيف، وميج ليفاف، وكارلى مينش، ونيكول بيرلمان، وجنيف روبرتسون-دووريت، وروى توماس.

وتراجع فيلم How to Train Your Dragon: The Hidden World للمركز الثاني محققًا 14 مليون و696 الف دولار أمريكي، وتدور أحداث فيلم How to Train Your Dragon: The Hidden Wo حول (آليتا) مخلوق غريب عثر عليه (د. إيدو) الغامض ، ومن هنا آليتا تصير كائن قاتل وخطير، لم تعد تتذكر مَن تكون أو من أين جاءت، لكن بالنسبة لدكتور إيدو فالحقيقة واضحة للغاية؛ هي الكائن الذي يستطيع كسر حلقة الموت. ولكن لكي تكتمل غايتها، لا بد لها من أن تقاتل وتقتل، هذا هو المكان الذي تكتسب فيه آليتا أهميتها الحقيقية؛ فهي ملاك من السماء، كما أنها ملاك الموت.

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