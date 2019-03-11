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أخبار البلد

القوات الجوية تستهدف 15 وكرًا و 46 فردا من العناصر الإرهابية

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:50 ص
صورة من بيان القيادة
صورة من بيان القيادة العامة للقوات المسلحة
محمد إبراهيم
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا جديدا خاص بجهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

حيث أسفرت الجهود عن الآتي:

- قيام القوات الجوية على الاتجاه الشمالي الشرقي باستهداف وتدمير 15 وكرًا للعناصر الإرهابية، واستهداف تجمعًا العناصر الإرهابية وتدمير 4 سيارات تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ عملياتها، وعلى الاتجاه الجنوبى تم إستهداف وتدمير 17 عربة تستخدم فى أعمال التهريب عبر الحدود، كما تم استهداف 10 سيارات ووكر للعناصر الإرهابية على الاتجاه الغربى.

- القضاء على 46 فرد من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء وضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية و14 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

- القبض على 100 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

- إكتشاف وتدمير عدد من المخابئ و الأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من المواد شديدة الإنفجار التى تستخدم فى تجهيز العبوات الناسفة بشمال ووسط سيناء.

- قيام عناصر المهندسين العسكريين بإكتشاف وتفجير 204 عبوة ناسفة، تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات كذلك ضبط عدد من دانات الـ RBG والهاون التى تستخدمها العناصر التكفيرية للهجوم على الارتكازات الأمنية واكتشاف وتدمير 10 فتحة نفق على الشريط الحدودى برفح.

كما إستمرت عناصر القوات البحرية فى تأمين الشريط الساحلى ومنع أعمال التسلل والتهريب عبر البحرين المتوسط والأحمر.

وفى حملة مكبرة لقوات حرس الحدود بالتعاون مع الشرطة والجيوش والمناطق العسكرية تم إكتشاف وتدمير244 فدان لنبات الخشخاش 2 طن من البانجو المخدر ومليون قرص حبوب مخدرة ، كذلك ضبط كميات من البارود الأسود الذى يستخدم فى تجهيز العبوات الناسفة كما قامت قوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية بتحقيق العديد من النجاحات حيث تمكنت من ضبط 117 عربة تستخدم فى أعمال التهريب عبر الحدودوضبط عدد من الأسلحة والذخائر عبر مختلف الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد 3 جنود أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية. 

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء علي جذور الارهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم وذلك فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

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