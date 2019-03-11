المجلس العالمى للمطارات أفريقيا 2019 يختتم فعاليات بالأقصر

اختتمت اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر المجلس العالمى للمطارات لقارة أفريقيا الذي أقيم بمدينة الأقصر تحت رعاية الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني والتي بدأت منذ يوم ٤ مارس الجاري، وشهد إقبالًا من المشاركين من المطارات الإفريقية والمنظمات الدولية بما يؤكد على دور مصر الريادي في عالم المطارات والنقل الجوي.



وأسفرت جلسات المؤتمر على نتائج مثمرة وتوصيات إيجابية والتي نصت على تعزيز التعاون بين المطارات ومنظمات الطيران العالمية وشركاء الأعمال لتوفير أنظمة نقل جوي آمنة وعلى درجة عالية من الكفاءة وتعظيم مساهمة المطارات والنقل الجوي الإقليمي فى التنمية الاقتصادية للدول الإفريقية، وتطوير وإدارة الإيرادات غير الملاحية، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية بالصناعة لتحسين إيرادات الأسواق الحره في إفريقيا ووضع التصور العام لها على الصعيدين الإقليمي والدولي والسعى نحو مرونة التشريعات واللوائح المحلية والإقليمية لصالح مشغلي المطارات في إفريقيا.



كما أوصت الجلسات بمطالبة المطارات الإفريقية بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي بنظام المشاركة لتصميم وإنشاء المطارات بنظام الـ BOT و PPP ( Public-Private -Partner ship ) لتعزيز الإيرادات التجارية للمطارات وتعظيم العوائد غير الملاحية لدعم التنمية الإقتصادية المستدامة للمطارات وتنمية الإيرادات الغير ملاحية للمساعدة في تطوير وتنمية المطارات وتحديث البنية الأساسية مع التأكيد على أهمية التعاون بين المطارات وشركات الطيران الإفريقية لتحقيق نمو الحركة الجوية وحركة شحن البضائع والتعاون مع شركات الطيران لتحويل المطارات الى مراكز تجمع عالمية لنقل الركاب وشحن البضائع (HUB) وتبنى مفاهيم مدن المطارات والتوسع في انشائها حول المطارات وأن تكون تلك المدن (الايربورت سيتي) القوة المحركة للتنمية الإقليمية.



كما طالب المؤتمر المطارات الافريقية بالتنسيق مع جميع الجهات للارتقاء بمستوى الإجراءات الأمنية بالمطارات وتحقيق أفضل الخدمات لراحة الركاب وتعزيز السلامة والأمن في جميع المطارات، وكذا سرعة تطوير مناطق الأسواق الحرة والمطاعم والكافيتريات ومساحات الاستغلال التجاري ومناطق الامتياز الممنوحة للشركات المحلية والعالمية وطرح الأفكار الجديدة لمشروعات مدن المطارات مما يسهم في زيادة عائدات المطارات وتقديم خدمات افضل للركاب المتعاملين داخل المطار.



كما قدم رئيس وأعضاء المجلس الشكر والتقدير الى وزارة الطيران المدنى والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لاستضافة اجتماع المجلس الدولى للمطارات ( ACI ) أفريقيا 2019 والمؤتمر واللجان المصاحبة له بمدينة الأقصر عاصمة السياحة العالمية خلال الفترة من 4-10 مارس 2019 وأعربوا عن سعادتهم البالغة بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال والدعم اللوجيستي المقدم من جميع الجهات والوزارات المصرية وعلي رأسها وزارة الطيران المدني لنجاح فعاليات المؤتمر.



وقد وجه الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا الحدث الهام من العاملين بشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة المصرية للمطارات وشركة ميناء القاهرة الجوى وفرق العمل بمصر للطيران ووزارة الطيران المدني بمجهودهم المشرف الذى ساهم فى إنجاح المؤتمر وإخراجه بالصوره اللائقة بجمهورية مصر العربية.

