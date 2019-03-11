25 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الإثنين،بلغت نحو ٢٥ سفينة،حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد سفينة حاويات وغادر الميناء ٤ سفن ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول ٣ سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.
كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة وخروج سفينتين ويتواجد علي الأرصفة ٥ سفن ومن المنتظر دخول سفينة.
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.
كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة وخروج سفينتين ويتواجد علي الأرصفة ٥ سفن ومن المنتظر دخول سفينة.
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.