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محافظات

فحص 82901 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالوادى الجديد

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:43 م
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، عن مسح 82901 مواطن حتى الساعة 9 مساءً بنهاية يوم 10 مارس2019 فى فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

من جانبها أكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة مشرف، تحقيق نسبة 238% من المستهدف تحقيقه منذ بدء الحملة الجمعة الماضية وحتى نهاية أمس الأحد، من المبادرة حيث تم مسح 8880 مواطنا فى اليوم العاشر فقط من المبادرة.

وأضافت مشرف، أن الوزارة تستهدف فحص 3480 مواطنا في اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، بينما نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في زيادة معدلات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة من خلال الدفع بـ10 فرق متحركة.

وأضافت، أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط، وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

وكانت مديرية الصحة بالوادي الجديد، أعلنت عن فحص74021 مواطنا حتى يوم السبت 9 مارس الجارى، وتنفيذ طريقة طرق الأبواب للوصول لكبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة كمرحلة أولى بمركز بلاط.

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