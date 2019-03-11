أهلي 2002 يفوز على مصر الجديدة بخماسية في بطولة القطاعات

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ على ضيفه مصر الجديدة (ألماظة) بـ5 أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة عشرة لبطولة القاهرة الكبرى للقطاعات.



الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف أبو جبل.

الدفاع: جلال أحمد فارس – يوسف علي فاروق – أيمن عبد الله – علاء المالكي.

الوسط: كريم سعد الله – محمد خالد – – محمود صابر – أحمد عربي – أحمد عاطف «قطة».

الهجوم: مازن المهدي.



وشارك سليم عمرو بدلًا من جلال فارس، ومعتصم محمد بدلًا من كريم سعد الله، والسوري عمار فخري الذي شارك لأول مرة بدلًا من محمود صابر.



سجل محمود صابر الهدف الأول للأهلي بتسديدة مرت من تحت يدي الحارس، وأضاف يوسف علي الهدف الثاني برأسية إثر ركلة ركنية، وتبعه أحمد عربي بتسجيل الهدف الثالث من متابعة جيدة لعرضية مازن المهدي الذي سجل الهدف الرابع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يختتم أحمد عاطف الخماسية بهدف رائع من ضربة مقصية خلفية.



بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٢٩ نقطة، من الفوز في ٨ مباريات، والتعادل في ٥ مباريات، ولم يتلق أي هزيمة، حيث تعادل مع المقاولون ١ – ١، ثم فاز على مصر الجديدة (ألماظة) ٥ – صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا، وتعادل مع مركز شباب زينهم ١ – ١، وفاز على وادي دجلة ٨ -صفر، ثم تعادل مع النجوم ٢ – ٢، وفاز على الزمالك ٢ – ١، وحلوان القبلية ٥ – ١، والحديد والصلب ١٠ – ١، والغابة ٦ – صفر، والمجموعات العلمية ١٠ – ١، ثم تعادل مع المقاولون سلبيًا، وفاز على مصر الجديدة ٥ – صفر، مسجلًا ٤٩ هدفًا مقابل ٨ أهداف في شباكه.



ويضم جهاز فريق ٢٠٠٢ بالأهلي ياسر محمدين مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من أسامة زكي مدربا عاما، محمد فتوح مدربا لحراس المرمى، سيد عرفان الإداري، أحمد الحاجري طبيب الفريق، محمد فتحي إخصائي العلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.



