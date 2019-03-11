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محافظات

الأم مصنع الرجال.. في ندوة بثقافة سوهاج

الإثنين 11/مارس/2019 - 02:55 م
صدى البلد
خالد رياض
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من المحاضرات التثقيفية المتنوعة بفرع ثقافة سوهاج، حيث أقام بيت ثقافة المنشأة محاضرة بعنوان "الأم مصنع الرجال" للدكتور أحمد رمضان بمديرية الأوقاف بسوهاج وذلك بمدرسة أسماء بنت أبى بكر الاعدادية بنات بالمنشأة، تحدث فيها عن فضل الأم ودورها كعضو عامل بالمجتمع فى تنمية روح الوطنية والانتماء فى عقول ونفوس الأبناء للدفاع عن الوطن.

وتستمر القافلة الثقافية لقصر طهطا والتي تجوب المدارس لاكتشاف المواهب بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية بنات بطهطا، بينما عقدت ندوة عن السردية بحضور كوكبة من أعضاء وشعراء نادى الأدب وذلك بقاعة نادى الأدب بالقصر.

كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بجرجا ندوة مكتبية بعنوان "بهجة الأسرة ونفحة الزهرة" تأليف الشيخ على على محمد بمقر المكتبة، كما أقام الفرع بتشكيل لجنة لتقييم مسابقة مبدعي المستقبل في الشعر، القصة، الرسم لعام 2019 بالتنسيق بين فرع ثقافة سوهاج ومديرية التربية والتعليم بسوهاج مع أعضاء لجنة التقييم الشاعر اوفي عبد الله ومرفت درويش مدير ادارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، هذا وقد أقام بيت ثقافة جرجا ورشة حكى وشرح كتاب مواقع النجوم.

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