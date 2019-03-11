بيان ناري من راموس.. ويكشف كواليس موسم ريال مدريد الكارثي

أصدر اللاعب الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، بيانًا ناريًا، كشف خلاله كواليس الأمور التي تدور حول الفريق، وسبب تدهور حالته بالفترة الأخيرة.



وقال راموس عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "بالنسبة للاعبي كرة القدم، ما نحبه هو الرد في أرض الملعب، لكن هذا الموسم لا يجري على هذا النحو، لا أخفي أن تطور الأحداث في الفترة الأخيرة كان كارثيًا".



تابع: "اللاعبون هم الأكثر مسئولية وأنا كقائد أكثرهم مسئولية، لهذا السبب اعتقدت أن أكثر الطرق صدقًا للإجابة على الأسئلة التي تدور حولنا هي مواجهتها مباشرة".



وكان راموس تعمد الحصول على بطاقة صفراء، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، أمام أياكس أمسترادام الهولندي، قبل أن تتم معاقبته من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بالإيقاف لمدة مباراتين، ليغيب عن لقاء الإياب، والذي ودع الميرنجي فيه البطولة.



وحول هذا الأمر قال قائد ريال مدريد: "هل كانت البطاقة الصفراء في أمستردام خطأ؟ نعم كانت خطأ من الأعلى إلى الأسفل، وأعترف بذلك 200٪".



وواصل حديثه عن الفيلم الوثائقي الذي قام بتصويره في "سانتياجو برنابيو" خلال مواجهة أياكس قائلًا: "هناك التزامات جعلتني مضطرًا لذلك، وأنا لم أعتقد أن المباراة يمكن أن تتطور بهذا الشكل، كان التسجيل يتم تدريجيًا مع أحداث المباراة".



أكمل: "مجادلتي مع الرئيس؟ تحدث أشياء داخل غرفة الملابس وحلها يكون هناك، لا توجد مشكلة وفقط هناك مصلحة واحدة للجميع وهي ريال مدريد".



أردف: "هل تحدثت إلى زملائك وقمت بانتقادهم؟ في غرفة الملابس نتحدث دائمًا ونحفز أنفسنا بطريقة بناءة".



وعن واقعة شجاره مع مارسيلو علّق راموس قائلًا: "لدينا حالات مشابهة في كل التدريبات، التوتر جزء من العمل، ولكنه مجرد حكاية عابرة من يوم لآخر، مارسيلو مثل الأخ بالنسبة لي".



أما عن سفره مع بعثة الفريق أمس لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني رغم إيقافه، قال: "أردت أن أكون قريبًا وأساند زملائي".



وتابع: "الأمور مع سولاري؟ إنه قرار ليس من اختصاصنا ولا نتدخل فيه أبدًا، لدينا احترام كبير للمدير الفني، ونحن ندعم دائمًا مدرب ريال مدريد".



أضاف: "هذه الأحداث هي بلا شك نتيجة لموسم مخيب للآمال للغاية، ولكن إذا لم نتوقف عن النجاح، فإننا لن نتوقف عن الهزيمة، نحن ملتزمون بالاستمرار والعمل والتطور معًا".



واستطرد: "دائمًا مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المحظوظين فقط يلعبون في ريال مدريد، وسيكونون جزءًا من تاريخه، لكن ريال مدريد كان وسيبقى دائمًا ريال مدريد مدريد، لا يوجد اسم صنع وحده هذه الاسطورة، ولكن جميع الأسماء معا قد كتبت التاريخ".



اختتم حديثه قائلًا: "معا علينا العمل من أجل المستقبل، واستعادة الأمل للون الأبيض من جديد".



ومر ريال مدريد بأسبوع مأساوي، حيث ودع خلاله بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الابتعاد عن صراع لقب الليجا، بعد اتساع الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 12 نقطة.

