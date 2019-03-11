ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع وفد رفيع المستوى من المستثمرين اليابانيين.. صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:20 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم هيرويوكي أيشيجي، رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من المستثمرين اليابانيين أعضاء مجلس الأعمال المصري-الياباني المشترك، بمشاركة السفير الياباني بالقاهرة، وكذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالوفد الاستثماري الياباني، مؤكدًا المكانة الكبيرة التي يكنها الشعب المصري لنظيره الياباني بحضارته ومبادئه المجتمعية التي تقدس قيمة العمل والانضباط، ومعربًا عن التقدير لما تبذله الحكومة اليابانية من دعم لتطوير العلاقات المصرية اليابانية في مختلف المجالات الاستثمارية من خلال مشاركتها في برامج التنمية الاقتصادية للعديد من القطاعات الحيوية بالبلاد، وكذلك قيامها بتمويل وتنفيذ الكثير من المشروعات التنموية المحورية في مصر.

كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر للعمل المشترك مع الجانب الياباني لنقل العلاقات التجارية والاقتصادية لآفاق جديدة، وذلك استغلالًا للفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، لا سيما بجذب المزيد من الاستثمارات أو التوسع في الاستثمارات اليابانية القائمة كونها أحد أهم مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرة التكنولوجية المتقدمة في عدد من القطاعات الاقتصادية المصرية.

وأكد الرئيس حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين اليابانيين لإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي واستعراض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حاليًا، والتي ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك وفرة الأيدي العاملة المدربة، والسوق المصرية الواسعة، وكذلك اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، كتحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وتحويل الأرباح إلى الخارج، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية من مد شبكة الطرق القومية لربط محافظات الجمهورية وتحقيق فائض في احتياطي الطاقة من غاز وكهرباء لسد الاحتياجات الداخلية والمساهمة في توطين الصناعات، إلى جانب تحديث الأطر والنظم القانونية ذات الصلة لتوفير بيئة تشريعية ترسخ مفهوم دولة القانون وتحد من الآثار السلبية للبيروقراطية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الوزراء قاموا بعرض الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة في مصر من أجل تشجيع الاستثمار من خلال السياسات الحكومية القائمة لدعم الاستقرار النقدي والاقتصادي للدولة، وذلك بهدف تحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وصولًا إلى مواكبة سرعة الإنجازات على أرض الواقع واستيعاب نسب النمو المتصاعدة.


وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تخلله حوارًا مفتوحًا بين الرئيس ومجموعة المستثمرين اليابانيين حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، حيث أشاد الوفد الاستثماري الياباني بالخطط التنموية الطموحة للدولة، وكذلك الإرادة السياسية لإعادة مصر لمكانتها الإقليمية بوتيرة متسارعة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبي العامل فيها، مؤكدين تقديرهم للقاء الرئيس وإشرافه المباشر على تهيئة مناخ الاستثمار في مصر.

كما ثمن الجانب الياباني الدور المحوري لمصر في أفريقيا والذي يؤهلها لأن تقود عملية التنمية بالقارة، مؤكدًا في هذا الإطار سعي الحكومة اليابانية لتعميق أواصر التعاون الثلاثي مع مصر، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مع إمكانية استغلال القمة المقبلة لمحفل التعاون الياباني الأفريقي "تيكاد" في اليابان لتكثيف تبادل وجهات النظر بين الجانبين في هذا الخصوص.


وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس أكد في ختام اللقاء أن مصر عازمة على استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل كمسار وطني حتمي وملزم لبناء الدولة، لا سيما من خلال استكمال المشروعات التنموية وإعادة صياغة الخريطة الاقتصادية المصرية، وذلك لبلوغ غاية مصر في تغيير واقعها إلى الأفضل.
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع وفد رفيع المستوى من المستثمرين اليابانيين.. صور
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع وفد رفيع المستوى من المستثمرين اليابانيين.. صور
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع وفد رفيع المستوى من المستثمرين اليابانيين.. صور
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع وفد رفيع المستوى من المستثمرين اليابانيين.. صور
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع وفد رفيع المستوى من المستثمرين اليابانيين.. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية قادمة

عقب تداول الفيديو على فيسبوك.. ضبط فتاتين سرقتا حقيبة سيدة من مسجد بالاسكندرية

صينية تحوّل نفسها بـالمكياج لـ21 نجما ونجمة عالمية.. صور

بري لارسون توزع الفيشار على مشاهدي فيلم Captain marvel في السينمات.. صور

طالب يمزق جسد نجار لمعاكسته عمته بقليوب

بالبدلة والكرافت.. صانع السعادة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس ويترك زيه العسكري من أجل مصر والمصريين.. صور

بعد مقتل مواطنين في كارثة الطائرة الإثيوبية.. قرار جريء للخطوط المغربية ضد بوينج

فرح سعيد: وزير النقل الجديد يؤدي اليمين الدستورية خلال ساعات.. فيديو

شاهد.. الفيديو الأخير للطائرة الإثيوبية قبل لحظات من تحطمها

تطورات الحالة الصحية لعادل إمام تتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

الإنتاج الحربي يشارك فى معرض الدفاع الدولي بالعراق IQDEX 2019

وفاة والد نجم الأهلى السابق والعزاء فى التجمع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صينية تحوّل نفسها بـالمكياج لـ21 نجما ونجمة عالمية.. صور

بري لارسون توزع الفيشار على مشاهدي فيلم Captain marvel في السينمات.. صور

بالصور.. تأدية الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل

ميريام فارس تواصل منع ابنها وزوجها من الظهور الإعلامي.. وهذه طريقتها في الإخفاء

في عيد ميلادها.. فساتين يسرا لا تخلو من الأناقة

فيديو

التعليم لأولياء الأمور: لا تساعدوا أولادكم على التوتر .. فيديو
شاهد.. كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للنقل
نوستالجيا.. الفنان أحمد رمزي يكشف: تقاضيت 40 جنيها عن أول فيلم وأرتدي سلسلة وأفتح القميص لهذه الأسباب.. فيديو
نادر سعد: الحكومة ستركز على تحسين الصحة والتعليم والسكة الحديد..فيديو
شاهد.. صندوق التنمية المحلية يمول 447 مشروعا بـ 15 مليون جنيه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟