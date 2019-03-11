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رياضة

5 شروط نارية لـ زيدان قبل العودة لتدريب ريال مدريد

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:58 م
صدى البلد
القسم الرياضى
أكدت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان اشترط على إدارة نادي ريال مدريد عدم بيع لاعبي الفريق، البرازيلي مارسيلو ، والإسباني إيسكو ،كذلك عدم التعاقد مع نيمار دا سيلفا جناح نادي باريس سان جيرمان ، للعودة لتدريب الفريق.

وذكر الصحفي الإسباني ميركافا يشاي أن زيزو اشترط على فلورنتينو بيريز عدة شروط وهي :

-أن تكون لديه كامل الصلاحيات في الفريق

-عدم بيع مارسيلو وإيسكو ، وعدم شراء نيمار

-الاستغناء عن اللاعبين الذين لا يريدهم ، وجلب ما يريد من اللاعبين

- عدم عودة الكولومبي خاميس رودريجيز للفريق بعد إنتهاء إعارته لفريق بايرن ميونخ الألماني

- محاولة التوقيع مع الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان ، وهي الشروط التي وافق عليها بيريز .

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية أكدت عودة زيدان لتدريب ريال مدريد ، وأن الإعلان الرسمي سيتم في الثامنة من مساء اليوم بعد اجتماع إدارة النادي ، والذي سيتم فيه الإعلان أيضًا عن إقالة الأرجنتيني سانتياجو سولاري من تدريب الفريق.

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