5 شروط نارية لـ زيدان قبل العودة لتدريب ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان اشترط على إدارة نادي ريال مدريد عدم بيع لاعبي الفريق، البرازيلي مارسيلو ، والإسباني إيسكو ،كذلك عدم التعاقد مع نيمار دا سيلفا جناح نادي باريس سان جيرمان ، للعودة لتدريب الفريق.



وذكر الصحفي الإسباني ميركافا يشاي أن زيزو اشترط على فلورنتينو بيريز عدة شروط وهي :



-أن تكون لديه كامل الصلاحيات في الفريق



-عدم بيع مارسيلو وإيسكو ، وعدم شراء نيمار



-الاستغناء عن اللاعبين الذين لا يريدهم ، وجلب ما يريد من اللاعبين



- عدم عودة الكولومبي خاميس رودريجيز للفريق بعد إنتهاء إعارته لفريق بايرن ميونخ الألماني



- محاولة التوقيع مع الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان ، وهي الشروط التي وافق عليها بيريز .



يذكر أن تقارير صحفية إسبانية أكدت عودة زيدان لتدريب ريال مدريد ، وأن الإعلان الرسمي سيتم في الثامنة من مساء اليوم بعد اجتماع إدارة النادي ، والذي سيتم فيه الإعلان أيضًا عن إقالة الأرجنتيني سانتياجو سولاري من تدريب الفريق.