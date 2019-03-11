مش بس الإدمان .. أضرار لا تتوقعها لمخدر الستروكس

قال دكتور كريم كرم، صيدلى وعضو مجلس الأمناء بمركز الحق فى الدواء، إن الاستروكس من أخطر المخدرات التي يتعاطاها المصريون حيث أن أضراره لا تقف عند حد مخاطر المخدرات المعروفة من إدمان وقلة التركيز بل تمتد لأكثر من ذلك بكثير.



وأضاف "كريم" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن إدمان مخدر الاستروكس يتسبب فى إصابة الإنسان بعدد كبير من المشاكل الصحية والأمراض مثل سرطان الرئة وجلطات المخ واضطراب الجهاز الهضمي والإمساك الشديد وتشنجات بالجهاز العضلي بل ويجعل المدمن يشعر بأعراض احتضار مما يدمر حالته النفسية جدا.



وأشار "كريم" إلى أن أضرار مخدر الاستروكس تمتد لتصل لوظائف المخ والذاكرة وتسبب الكثير من المشاكل أبرزها ضعف الذاكرة.