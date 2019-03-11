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أخبار العالم

عرب 48 يثيرون أزمة بين نتنياهو وريفلين

الإثنين 11/مارس/2019 - 06:26 م
صدى البلد
قسم الخارجي
انتقد الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة ضد العرب في إسرائيل، والتي قال فيها "إن إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها، بل ملكًا لليود فقط".

ووفقاَ للقناة "13" الإسرائيلية، علق ريفلين خلال مؤتمر صحفي في القدس المحتلة، قائلا: إنه لايوجد في إسرائيل مواطنون من الدرجة الثانية، ولابد من العمل على تحقيق المساواة بين الجميع.

وأضاف ريفلين "هناك خطابًا غير مقبول تم تداوله مؤخرًا تجاه مواطني إسرائيل العرب، وهذا نرفضه فالكل سواسية، حتى في إدلاء بأصواتهم بالانتخابات".

ومن جانبه هاجم نتنياهو ونجله يائير، تصريحات ريفيلين على "تويتر"، وهو ما جعلهما يتعرضون للنقد من جانب قادة تحالف "أبيض أزرق"، بيني جانتس ويائير لبيد، بيانًا بلهجة قاسية طالبوا فيه نتنياهو بالسيطرة على نجله، مشيرين إلى أن الإعتداء على رئيس إسرائيل يعد تجاوزا لكل الخطوط الحمراء.

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