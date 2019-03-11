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أخبار العالم

وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد آل سعود

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:54 م
الديوان الملكي السعودي
الديوان الملكي السعودي
قسم الخارجي
أعلن الديوان الملكي السعودي ، الاثنين، وفاة الأمير فيصل بن بدر، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء في بيان الديوان الملكي "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

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