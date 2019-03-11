وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي ، الاثنين، وفاة الأمير فيصل بن بدر، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".



وجاء في بيان الديوان الملكي "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".