بلاش تبوسني يشارك في مهرجان حيفا المستقل

تشارك خمسة أفلام من توزيع شركة MAD Solutions في الدورة الرابعة من مهرجان حيفا المستقل للأفلام (20-26 مارس) بواقع 3 أفلام روائية طويلة، فيلم روائي قصير وفيلم تحريك، وهي "بلاش تبوسني" للمخرج أحمد عامر، "الرجال فقط عند الدفن" للمخرج الإماراتي عبد الله الكعبي، "إلى آخر الزمان" للمخرجة ياسمين شويخ، "Before We Heal" للمخرج اللبناني نديم حبيقة، وفيلم التحريك "البرج" للمخرج ماتس غرود.



مهرجان حيفا المستقل للأفلام هو هيئة مستقلة تقدّم برنامجا يشمل عروض إطلاق أفلام جديدة من فلسطين والعالم العربي، ونخبة من المخرجين العالميين المعروفين وكذلك الصاعدين، إضافة إلى ورش تعليمية، محاضرات، وورشات احترافية مع الخبراء.



"بلاش تبوسني" تدور أحداثه داخل كواليس فيلم جديد يتم تصويره، فيواجه المخرج الشاب صعوبات في التعامل مع بطلة الفيلم ومنتجه نتيجة تعارض أفكار الثلاثة ومحاولة كل طرف فرض رؤيته الخاصة على الفيلم.



أما "الرجال فقط عند الدفن"، تدور أحداثه في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، حيث تستقبل أم كفيفة بناتها لكي تكشف لهن عن سر دفين، ولكنها تموت قبل أن تتمكن من ذلك، خلال الجنازة تحاول البنات التعامل مع الوفاة المفاجئة لوالدتهن والعمل معًا على كشف سرها من خلال البحث عن أدلة لدى الزوار الوافدين لتعزية الأسرة، وتدريجيًا في العزاء تنكشف تفاصيل حياتهن مما يتسبب في تصاعد التوتر الدفين بين أفراد الأسرة إلى السطح تدريجيًا، فيما يحاولن التعامل مع أسرارهن الخاصة والشعور بالذنب المتجذر لديهن. إلا أن وصول ضيف غير مألوف يهز أساس أسرتهن بالكامل.. فكيف سيتفاعلن مع تلك الأحداث؟



و"إلى آخر الزمان" تدور الأحداث في مقبرة سيدي بولقبور حيث يلتقي حفار القبور العجوز على بامرأة تبلغ من العمر 60 عاما تدعى جوهر؛ جاءت لزيارة قبر شقيقتها للمرة الأولى بعد وفاة زوجها، تود جوهر تجهيز قبر لترقد فيه إلى جوار شقيقتها، فتبدأ في إعداد جنازتها وتطلب المساعدة من علي.



وكان الفيلم قد عُرض في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وهو من تأليف وإخراج ياسمين شويخ، وبطولة محمد بن بكرتي وإيمان نويل ومحمد تكيريت، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في الوطن العربي.



وعن "Before We Heal"، تدور أحداثه حول سليم الذي يزور حبيبته السابقة ريا في منزلها، ويدخل الحمام ليجد نفسه عالقًا داخله، وعلى عتبة الباب وكل منهما على جانب؛ تتم محاولات إخراجه ومعها يأتي ضحك وأمل وذكريات وصراخ.



وأخيرا "البرج"، هو فيلم تحريك من تأليف وإخراج ماتس غرورد، ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات رومانيا عدل كسرافي، محمد بكري، نجلاء سعيد ومراد حسن، وهو إنتاج نرويجي سويدي فرنسي مشترك، وتوزعه في العالم العربي شركة MAD Solutions.