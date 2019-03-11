أول تعليق من فرنسا على عدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات

رحب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لوداريان بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعدم الترشح لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات الرئاسية، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.



وجاء في بيان للخارجية "في أعقاب المظاهرات التي اجتاحت الجزائر .. تعرب فرنسا عن أملها في آلية جديدة قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري العميقة".



وثمن الوزير اتخاذ خطوات نحو تجديد النظام السياسي في الجزائر.