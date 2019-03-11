سعد لمجرد يعد جمهوره بعمل جديد بعد بدك ايه

شارك الفنان المغربي سعد لمجرد صورة له عبر حسابه الشخصي على انستجرام، محتفلًا بوصول فيديو له على انستجرام، لوصول مليون مشاهدة، ووعد جمهوره بأنه سيعلن قريبًا عن تاريخ عمله الفني الجديد.



وعلق سعد لمجرد على صورته قائلًا: "أهديكم هذه الصورة بمناسبة وصولنا لمليون مشاهدة في الفيديو البسيط الذي قدمناه لكم تعبيرا عن حبي وإخلاصي لكم ، وأعدكم بإعلان تاريخ العمل الجديد قريبا ان شاء الله ، آه من باب المزح فقط ، الوالدة سألتني إذا كنت فعلا قد قفزت هذه القفزة أم هي مفبركة ، يلاه ونقز انت النهار كامل وفى الاخر مفبركة يا عباد الله".



يذكر أن أخر أعمال سعد لمجرد، كان كليب "بدك ايه" الذي طرحه في منتصف ديسمبر 2018، وحقق 19 مليون مشاهدة حتى الآن.