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رياضة

عامر حسين: الزمالك طلب تأجيل لقاء المقاولون بعد الفوز على جورماهيا.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:54 م
جانب من مباراة الزمالك
جانب من مباراة الزمالك والمقاولون العرب
محمد رشاد
أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، على أن إقامة مباراة المقاولون مع الزمالك يوم 20 مارس، حتى يتساوى مع عدد مباريات الأهلي.

وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تأجيل مباراة المقاولون مع الزمالك إلى يوم 20 مارس، حتى يكون الأهلي والزمالك لعبا عدد المباريات ذاتها".

وأكمل: "رئيس نادي الزمالك رحب بهذا الأمر، والأبيض لم يطلب التأجيل إلا بعد الفوز على جور ماهيا الكيني في الكونفيدرالية".

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