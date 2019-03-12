درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات.. فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.



وعرض برنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي"، اليوم، الثلاثاء، درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة وجميع المحافظات.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى:



القاهرة 13 27



الإسكندرية 10 24



مطروح 09 24



السلوم 08 25



سيوة 06 27



بورسعيد 13 21



دمياط 14 21



الزقازيق 13 25



الإسماعيلية 12 27



السويس 11 26



العريش 10 24



رأس سدر 11 24



نخل 04 28



نويبع 16 27



طابا 12 26



كاترين 05 22



الطور 15 25



شرم الشيخ 18 27



الغردقة 15 26



مرسى علم 14 26



الفيوم 11 27



بني سويف 11 27



المنيا 10 28



أسيوط 09 28



سوهاج 09 29



قنا 10 30



الأقصر 10 31



أسوان 12 32



أبوسمبل 13 31



الوادي الجديد 12 30



شلاتين 16 28



حلايب 17 26



