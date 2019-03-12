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تعليم

وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع اختبارات المرشحين للوظائف القيادية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:30 ص
صدى البلد
محمود زيدان
تابعت الدكتورة بثينة كشك،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيح ، لليوم السابع على التوالي، الاختبارات الإلكترونية،بـ3 قاعات خصصتهم وكيل الوزارة بمركز التطوير التكنولوجي،لأداء الاختبارات، وسط تواجد أمني مكثف.

وأدى الإختبارات الإلكترونية نحو 750 مرشحًا من المرشحين لشغل الوظائف القيادية بمدارس التربية والتعليم بكفر الشيخ ، وسبق أن أدى 2480 مرشحًا الإختبارات الإلكترونية خلال الأيام الست الماضية، ليصل عدد من أدى الإختبارات حتى الآن نحو 3230 مرشحًا.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيح، أنها تابعت دخول المرشحين للقاعة، وفق النظام الذي وجه به الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد التأكد من شخصياتهم من خلال بطاقة الرقم القومي، مؤكدة أن الاختبارات مستمرة في الفترة المسائي، وسينتهي أداء المرشحين للإختبارات الألكترونيةغد الثلاثاء.

وأضافت وكيل الوزارة ، أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم ، تتلق التظلمات من المرشحين من كافة المراكز والمدن والقرى، وعقب الإنتهاء من البت في الشكاوى سيتم إعلان المرشحين بنتائج تظلمهم .
وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع اختبارات المرشحين للوظائف القيادية
وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع اختبارات المرشحين للوظائف القيادية

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