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الطيب: ندعم الوافدين الأفارقة لنشر الإسلام الصحيح في بلادهم.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:12 م
أحمد الطيب شيخ الازهر
أحمد الطيب شيخ الازهر
آيات أحمد
أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن علاقة الأزهر بالقارة الأفريقية تعد تاريخية، لافتًا إلى أنه يتحمل مسئولية تعليم منهج الإسلام الخالص النقي الذي لا تعكر صفوه شائبة ولا تسممه الأجندات الأساسية أو المذهبية.

وقال "الطيب"، خلال كلمته في افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، إن أروقة الأزهر كانت مسماه بأسماء أفريقية، مشيرًا إلى أن الأزهر بدأ فى إيفاد خريجيه من الأفارقة لبلادهم على نفقة الأزهر لنشر الإسلام الصحيح.

وأوضح أن الأزهر يقدم 800 منحة دراسية للطلاب الأفريقية للدراسة بها.

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