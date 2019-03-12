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محافظات

سوهاج تستقبل 97 سائحا أجنبيا لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:13 م
سوهاج تستقبل 97 سائح
"سوهاج" تستقبل 97 سائح أجنبي لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس
خالد رياض
أعلنت محافظة سوهاج صباح اليوم، الثلاثاء، استقبال المرسى السياحي بالبلينا لفوج سياحي ضم 97 سائحا ألمانيي الجنسية لزيارة المناطق الأثرية بعرابة أبيدوس.

وأوضح عامر عوض رئيس مركز ومدينة البلينا، في بيان، أن المنطقة الأثرية بأبيدوس تشهد إقبالا كبيرا من الأفواج السياحية، مشيرا إلى توافد 12 فوجا على المرسي السياحي بالبلينا منذ فبراير الماضي وحتى الآن، زار خلالها 588 سائحا أجنبيا المنطقة الأثرية بأبيدوس، مشيرا إلى أنه يتم توفير جميع سبل الراحة والأمان للأفواج السياحية للاستمتاع بزيارتهم للمنطقة الأثرية بأبيدوس.

وأشار أن المنطقة الأثرية بأبيدوس تضم 8 معالم أثرية مهمة وهي معبد سيتي الأول، معبد الملك رمسيس الثاني، الأوزريون، كوم السلطان بقرية بني منصور، شونة الزبيب، مقبرة أم الجعاب، مجموعة سونوسرت، ومجموعة أحمس.

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