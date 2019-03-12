بحث تطبيق منظومة النظافة للجمع المنزلي بالسويس

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اجتماعا بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الأحياء، لبحث تنفيذ خطة جمع القمامة من المنازل بأحياء السويس وكيفية تطوير الأعمال وتوفير المعدات والأدوات الخاصة بأعمال النظافة.



وفي بداية الاجتماع، قدم المحافظ الشكر لرؤساء الأحياء والعاملين بجهاز النظافة على تحسين الأداء في أعمال النظافة ورفع المخلفات وأعمال التطوير والتجميل التي تتم بالمدن وشوارع السويس، مطالبا بزيادة المجهود وتكثيف العمل ورفع المخلفات وكنس ورفع الأتربة من أسفل الأرصفة بالشوارع.



وقدم رؤساء الأحياء خطة كل حي وعدد العمال والمعدات والأدوات والقطاعات وبرنامج العمل اليومي لبدء العمل في منظومة النظافة للجمع المنزلي.



وطالب محافظ السويس، رؤساء الأحياء، بعقد دورتين عمل يوميا، والتنبيه على السكان بإخراج المخلفات خارج الوحدات السكنية في مواعيد محددة يتم إنزالها ونقلها بمعرفة عمال النظافة.



وكلف اللواء عبد المجيد صقر اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام توزيع الفنيين والمهندسين بجهاز النظافة علي الأحياء لمتابعة إصلاح السيارات بالأحياء خلال الوردية الصباحية.



وفي نهاية الاجتماع أكد المحافظ علي رؤساء الأحياء إعداد الدراسة جيدا والتي تشمل جميع الأعمال للجمع المنزلي ونظافة الشوارع ونقل المخلفات أول بأول.



حضر الاجتماع كلا من رؤساء الأحياء ومديري التخطيط والمتابعة والبيئة وفريق الطوارئ والتدخل السريع لجهاز النظافة والشئون القانونية والمكتب الفني.