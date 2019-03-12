محافظ القليوبية يشارك فى ندوة الفساد وطرق مكافحته ببنها

شارك الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية في الندوة التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة للتعريف بالفساد وطرق مكافحته والحد منه بمشاركة الدكتورة جيهان شاهين مقرر المجلس القومي بالمحافظة واللواء هشام الركايبي رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية وبحضور عدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدد كبير من الموظفين بعدد من الإدارات والمديريات المختلفة بالمحافظة.



وأكد المحافظ فى كلمته على الدور الأهم الذي يقوم به مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة من تعاون وتنسيق تام للكشف عن الفساد ومحاربته مشيرا إلى أنه كيان يدعو للاطمئنان فأي دولة بها رقابة يسود بها العدل والأمان والاستقرار مما دفع فخامة السيد رئيس الجمهورية منذ توليه المسئولية بالاهتمام بالهيئة وتفعيل دورها لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره.



كما نوه المحافظ على الدور الحيوي للمرأة المصرية على مدار السنين حيث ضربت أروع الأمثال للتضحية وحب الوطن وتحملت على عاتقها بناء المجتمع والإنسان المصري وكان لها دور واضح في الحياة السياسية من خلال وجودها في الصفوف الأولى أمام صناديق الاقتراع .



وألقى رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة محاضرة علي الحضور أوضح خلالها الدور الذي يقوم به المكتب في مكافحة الفساد وأسباب الفساد وسبل منعه مؤكدا أن الهيئة ليس لديها خطوط حمراء في أي قضايا تتعامل معها وهناك فارق كبير بين الخطأ الإداري غير المقصود وجرائم الفساد والاستيلاء على المال العام مطالبا الجهاز الإداري باتخاذ الإجراءات والقرارات دون تردد أو خوف من المساءلة طالما في إطار قانوني صحيح.



كما قدم خلال المحاضرة شرحا وافيا لأسباب الفساد والتي تتنوع مابين أسباب اقتصادية وأسباب اجتماعية وأسباب قانونية مشيرا إلى أن الفساد هو إساءة استخدام السلطة لتحقيق هدف شخصي واختتم المحاضرة بالتعريف بمهام الرقابة الإدارية ودورها الذي يتمثل إما في منع الفساد ومكافحته أو متابعته.

