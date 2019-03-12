استسلام أفراد بـ داعش الإرهابي شرقي سوريا

قالت قوات سوريا الديمقراطية إن أعدادا كبيرة من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، وأسرهم استسلموا لها اليوم الثلاثاء في المعركة التي توشك القوات المدعومة من الولايات المتحدة على السيطرة فيها على آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا.



وأضاف مصطفى بالي المسؤول الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية لرويترز أن المقاتلين استسلموا بشكل جماعي.



وتابع: "أعداد كبيرة استسلمت بشكل جماعي. ريثما قواتنا تتأكد من كل من يرغب بالاستسلام وإنهائهم عملية الاستسلام ستعاود الاشتباكات. عوائل ومقاتلي داعش استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية. قوات سوريا الديمقراطية تريد التأكد".



وأوضح أن الهزيمة النهائية للمتشددين في الباغوز قريبة جدا.



ورأى شاهد من رويترز مئات الأشخاص يستسلمون لقوات سوريا الديمقراطية.