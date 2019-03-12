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تعليم

غدا.. جامعة القاهرة تحتفل بمئوية ثورة 1919

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين سامى
تحتفل جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، غدًا الأربعاء بمرور 100 عام علي ثورة 1919، وبحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي، وشريف عارف الكاتب الصحفي، وأساتذة الجامعة، والطلاب.

وتُقام الاحتفالية الساعة 12 ظهرًا ببهو قاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة.

يُشار إلي أن ثورة 1919 من الأحداث الهامة في تاريخ مصر، والتي التحمت فيها طوائف الشعب، مسلميه ومسيحييه ضد الاحتلال الإنجليزي، وشهدت خروج النساء لأول مرة في مظاهرات ضد الإحتلال.

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