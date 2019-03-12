نجم الزمالك السابق يحذر اللاعبين قبل مواجهة نصر حسين داي.. فيديو

قال طارق السيد، نجم الزمالك السابق، إن نادي الزمالك لم يصعد رسميا للدور المقبل من بطولة الكونفدرالية، والمباراة القادمة مع نصر حسين داي الجزائري هي التي سوف تحسم مصير الفريق في البطولة.



وأضاف "السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المستطيل الأخضر"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن مباراة الزمالك مع بترو أتلتيكو كانت بداية لتصحيح المسار في الكونفدرالية، مضيفا: «أتمني إن لاعبي نادي الزمالك يأخذوا الأمور بجدية في الماتش الجاي مع نصر حسين داي، وبشكل تجاري إنهم إزاي يعرفوا هما عايزين إيه من الماتش دا».



وتابع: «لازم لاعيبة الزمالك يعرفوا إنهم مش عايزين يخسروا بأي شكل، ولازم يعرفوا إنهم مش لازم يضغطوا نفسهم في الماتش وإنهم مش لازم يلعبوا علي التعادل بس»، مردفا: «عايزهم يلعبوا كرة الزمالك العادية جدا، مع التأمين الجيد في الدفاع، وأعتقد إن لاعيبة الزمالك بالمستوي الحالي قادرة تجاوز عقبة أزمة نصر حسين داي».

