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محافظات

معرض للمنتجات البيئية والتراثية لشباب الخريجين بالعريش

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:00 م
معرض
معرض
احمد صالح
أكدت آمال زيدان نائب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشمال سيناء، أنه سيتم تنظيم معرض المنتجات البيئية والتراثية للأسر المنتجة وشباب الخريجين والمتدربين، والمقرر إقامته خلال الفترة من 19 – 21 مارس الجاري في نقابة المهندسين بالعريش بمناسبة الاحتفال بالمرأة.

وأشارت خلال لقاء بالمجلس القومي للمرأة بالعريش اليوم الي أنه سيتم اختيار أم مثالية من خلال المعرض لتكريمها، وجارٍ الإعداد لمعرض آخر في أبريل بمناسبة احتفالات العيد القومى للمحافظة لاستقبال شهر رمضان.

وأكدت أن الجهاز يحرص على دعم مشروعات الشباب و الخريجين والمهنيين والحرفيين، بتوفير القروض اللازمة وفقا لنوع وحجم المشروع وتيسير الإجراءات، إلى جانب تقديم المشورة ودراسات الجدوى وغيرها من الخدمات الغير مالية والمساعدة على ترويج المنتج ومساعدة المتعثرين للنهوض بمشروعاتهم، وأنه يتم التنسيق مع المجلس القومى للمرأة وغيره من أجل توفير الدعم اللازم وترويج المشروعات من خلال المعارض المحلية والإقليمية والدولية، تم تخصيص نسبة من المشروعات التى يمولها الجهاز للمرأة تقديرا ودعما لها، وخاصة المرأة المعيلة، علاوة على الخدمات والتسهيلات التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات الممولة من الجهاز، بهدف توفير فرص عمل لها وتشجيعها على الإنتاج وتسويق المنتجات، عن طريق الجهاز من خلال الجمعيات الأهلية .

وأضافت، أنه يتم بالاتفاق مع البنوك الممولة على تخصيص نسبة 30 % من المشروعات الصغيرة ونسبة 35 % من المشروعات المتوسطة لصالح المرأة ، ويتم تخصيص المشروعات متناهية الصغر لصغار الموظفين من خلال الجمعيات الأهلية تشجيعا للأسرة من جميع الفئات على اقامة المشروعات لزيادة الدخل ورفع المستوى الاقتصادي لها.

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