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سفير السودان يكشف تفاصيل لقاء نائب البشير مع السيسي بالاتحادية.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:02 م
عبد المحمود عبدالحليم
عبد المحمود عبدالحليم
أيمن سيد
كشف السفير عبد المحمود عبدالحليم، سفير السودان في مصر، تفاصيل زيارة وفد سوداني رفيع المستوى اليوم، للرئيس عبدالفتاح السيسي فى قصر الاتحادية.

وأضاف "عبدالحليم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، أن الوفد كان يتكون من النائب الأول للرئيس السوداني عمر البشير، ومدير المخابرات الوطنية .

وأوضح "عبدالحليم"، أن الوفد السوداني كان يحمل رسالة شفهية من الرئيس السوداني للرئيس عبدالفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات للوضع السوداني.

وأشار إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير قدم الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بأمن واستقرار السودان.

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