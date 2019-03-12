رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. غدا

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان، غدا الاربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء.



يناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.