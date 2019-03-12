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أخبار العالم

السودان يطالب البنك الدولي بمساعدته في معالجة ديونه الخارجية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:56 م
الرئيس السوداني عمر
الرئيس السوداني عمر البشير
أ ش أ
طالب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، مصطفى حولي، البنك الدولي، بمساعدة السودان في معالجة ديونه الخارجية ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الجولة القادمة لاجتماعات البنك الدولي.

وقال حولي -خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بالممثل المقيم للبنك الدولي بالخرطوم، أداما كوليبالي- إن السودان استوفى كافة الشروط الموجبة لإعفاء ديونه.

واستعرض الوزير مساعي الدولة لمعالجة التحديات الاقتصادية والتدابير اللازمة للمرحلة القادمة والسعي لفتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية، منوها إلى إيجابيات أمر الطوارئ في الإصلاح الاقتصادي، حيث يمنع تهريب السلع الاستراتيجية والذهب ويحافظ على انسياب حركة التجارة الداخلية والخارجية، مطالبًا البنك بمساعدة السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال حولي، إن السودان يواجه الوافدين واللاجئين من دول الجوار الأفريقي والعربي دون أدنى مساعدات من المجتمع الدولي.

من جانبه، أكد ممثل البنك الدولي، استمرار مساعي البنك مع السودان في مجالات دعم قطاعات الصحة التعليم والزراعة وإصلاح المالية العامة وبناء القدرات وتدريب الكوادر الوطنية لتطوير نماذج الاقتصاد الكلي.

وبحث الجانبان، الترتيبات الجارية للتحضير لاجتماعات الربيع بواشطن في أبريل القادم، مؤكدين على حسن العلاقات مع البنك الدولي وتعاونه المستمر مع السودان في المحاور المختلفة التي يعمل فيها، من بينها استمرار الحوار مع المانحين والتنسيق مع دول التعاون الاقتصادي لتقديم المساعدات اللازمة للسودان .

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