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وسيم السيسي: جزء كبير من لغتنا العامية مأخوذ من اللغة المصرية القديمة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:37 م
وسيم السيسي
وسيم السيسي
هاني حسين
قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن اللغة القبطية هي اللغة المصرية القديمة وتعتبر الكتابة القبطية حالية هي آخر مراحل اللغة المصرية القديمة.

وأضاف " السيسي" في تصريحاته التليفزيونية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الكتابة القبطية هي مزيج من حروف يونانية مصرية الأصل واللغة الديموطيقية، موضحا أن اللغة العامية التي نستخدمها في حدينا اليومي جزء كبير منها مأخوذ من اللغة المصرية القديمة.

وتابع:" نستخدم مصطلحات من اللغة القبطية القديمة في اللغة العامية ومنها " الرجل كح كح بمعني كبر في السن"، "واسم الموصول في العامية " اللي " مأخوذ من اللغة المصرية القديمة".

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