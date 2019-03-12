وسيم السيسي: جزء كبير من لغتنا العامية مأخوذ من اللغة المصرية القديمة

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن اللغة القبطية هي اللغة المصرية القديمة وتعتبر الكتابة القبطية حالية هي آخر مراحل اللغة المصرية القديمة.



وأضاف " السيسي" في تصريحاته التليفزيونية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الكتابة القبطية هي مزيج من حروف يونانية مصرية الأصل واللغة الديموطيقية، موضحا أن اللغة العامية التي نستخدمها في حدينا اليومي جزء كبير منها مأخوذ من اللغة المصرية القديمة.



وتابع:" نستخدم مصطلحات من اللغة القبطية القديمة في اللغة العامية ومنها " الرجل كح كح بمعني كبر في السن"، "واسم الموصول في العامية " اللي " مأخوذ من اللغة المصرية القديمة".

