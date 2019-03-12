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تعليم

رئيس جامعة أسوان: أبناء الصعيد قادرون على تحقيق التنمية الشاملة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:22 م
جامعة أسوان
جامعة أسوان
شاذلى عبد الفتاح
أكد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بأن محافظات جنوب الصعيد قادرة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بسواعد أبنائها وذلك فى ظل الكم العظيم من الموارد والإمكانيات والثروات التي تتمتع بها هذه المحافظات.

وأضاف أحمد غلاب بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أكد فى أكثر من مناسبة على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى الدور الهام للجامعات فى تطوير عجلة التنمية الشاملة التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن ودورها الأساسى فى تشكيل الوعى عند الطلاب وغرس قيم المواطنة والانتماء لديهم وتوعية الشباب بما تواجه مصرنا الغالية من مخاطر وتحديات مختلفة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للدكتور أحمد غلاب علي هامش مشاركته فى المؤتمر العلمى الأول لتنمية محافظات جنوب الصعيد تحت بعنوان "نحو خريطة تنموية مستدامة لجنوب الصعيد" والذي يقام بالأقصر خلال الفترة من 11-13 مارس الحالى بحضور كل من الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ، والدكتور عاطف أبو الوفا رئيس جامعة الوادى الجديد .

وأضاف الدكتور أحمد غلاب بأن جامعة أسوان تعتبر إحدى الجامعات الرئيسية لقطاع جنوب الصعيد وهى بيت خبرة لمحافظة أسوان التى تعد بوابة مصر للقارة الأفريقية والتى حظيت بإعلان رئيس الجمهورية بأنها عاصمة الشباب الأفريقى لعام 2019 مما يدل على مكانتها الهامة فى تحقيق التواصل مع الأشقاء فى القارة السمراء ، علاوة على أنها تمتلك العديد من الموارد الطبيعية الهائلة فى كافة المجالات الزراعية والصناعية والثروات المعدنية والأثرية والسياحية والسمكية ومشروعات الطاقة الشمسية لذلك تعتبر أسوان بمثابة الأرض الخصبة لكافة سبل التنمية والإستثمار .

وأشار إلى إننا من خلال المحاور البحثية لهذا المؤتمر الهام والذى يضم 190 بحث علمى نسعى وبكل جد إلى تحقيق أهداف متعددة تتلخص فى وضع الرؤى العلمية والبحثية لمواجه التحديات والصعوبات وإستحداث أطروحات جديدة لإستثمار الموارد المتاحة وإيجاد طرق تمويل غير نمطية للمشروعات التنموية وتسويقها .

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