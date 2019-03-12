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فن

طرح تذاكر حفل نبيل شعيل وحاتم العراقي في السعودية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:33 م
نبيل شعيل وحاتم العراقي
نبيل شعيل وحاتم العراقي
سعيد فراج
أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن طرح تذاكر حفل الفنان الكويتي نبيل شعيل، والفنان حاتم العراقي، التي تنظمه الشركة في مدينة القطيف السعودية، يوم 23 مارس الجاري.

يقام الحفل، من خلال الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة الحفلات التي تنظمها في المنطقة الشرقية بالمملكة خلال الفترة الحالية.

يذكر أن آخر أعمال نبيل شعيل الفنية كانت أغنية "كويتنا" والتى أهداها للشعب الكويتي وقيادته، وهي من كلمات وألحان: علي النجار، وتوزيع: أحمد القلاف، وهندسة ومكساج: م.عبد الله مبارك، ومهندسة ديكور: م.فاطمة القامس.

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