رامي جمال: المحبطون سبب نجاحي

وجّه الفنان رامي جمال، رسالة عبر "تويتر"، إلى المحبطين أو من حاولوا إحباطه، مؤكدًا أنهم كانوا سببًا في نجاحه واستجماع قواه.





وغرَّد الفنان: "شكرًا من قلبي لكل من أراد إحباطي فكان سببا حقيقيًا في ان استجمع قواي ويزيد إصراري علي النجاح، شكرًا لكل أصدقائي وأهلي الداعمين لي دائما، شكرًا لكل أصدقائي المطربين المهتمين بألحاني على تشجيعهم للعودة بقوه ان شاء الله .. وعد بسنوات مقبلة مليئة بالعمل المتواصل".





وتبع رامي جمال، التغريدة، بتعليق إضافي عبر "انستجرام"، قال فيه: "والشكر الخالص للجمهور المحترم ولشركة نجوم ريكورد ولأصدقائي الشعراء والموزعين شركاء رحلتي الصغيرة في الفن والشكر اولا ودائما وأبدًا لله علي كل النعم".



