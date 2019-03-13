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فن

رامي جمال: المحبطون سبب نجاحي

الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:51 ص
رامي جمال
رامي جمال
سعيد فراج
وجّه الفنان رامي جمال، رسالة عبر "تويتر"، إلى المحبطين أو من حاولوا إحباطه، مؤكدًا أنهم كانوا سببًا في نجاحه واستجماع قواه. 

وغرَّد الفنان: "شكرًا من قلبي لكل من أراد إحباطي فكان سببا حقيقيًا في ان استجمع قواي ويزيد إصراري علي النجاح، شكرًا لكل أصدقائي وأهلي الداعمين لي دائما، شكرًا لكل أصدقائي المطربين المهتمين بألحاني على تشجيعهم للعودة بقوه ان شاء الله .. وعد بسنوات مقبلة مليئة بالعمل المتواصل". 

وتبع رامي جمال، التغريدة، بتعليق إضافي عبر "انستجرام"، قال فيه: "والشكر الخالص للجمهور المحترم ولشركة نجوم ريكورد ولأصدقائي الشعراء والموزعين شركاء رحلتي الصغيرة في الفن والشكر اولا ودائما وأبدًا لله علي كل النعم". 

وعلى جانب آخر، بدأ رامي جمال التحضير لألبومه الجديد، بعد نجاح ألبومه الأخير "ليالينا"، والذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا وتصدر المبيعات لفترات طويلة، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.

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