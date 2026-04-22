تفاصيل تحركات البيتكوين بعد تجاوز 76 ألف دولار.. أسرار العملات الرقمية

في ظل التوسع المتسارع للاقتصاد الرقمي عالميًا، تبرز العملات المشفرة كقوة مالية ضخمة تفرض نفسها على المشهد الاقتصادي، حيث أشار عبد الوهاب غنيم إلى أن قيمتها السوقية تقترب من تريليونات الدولارات، بما يعادل اقتصادات دول كاملة. وبينما تثير هذه العملات جدلًا واسعًا حول استخدامها ومصادر تدفقها، خاصة في الأنشطة غير المشروعة، شهدت عملة بيتكوين تراجعًا ملحوظًا بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، ما يعكس حساسيتها الشديدة تجاه المتغيرات السياسية والاقتصادية

2.7 تريليون دولار وصول العملات الرقمية المشفرة

أكد عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي، أنه إذا كان حاليا حجم الإقتصاد العالمي 123 تريليون دولار، فإن حجم الإقتصاد فى العملات الرقمية المشفرة وصل إلى حوالي 2.7 تريليون دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هذا الرقم يوازي علي الأقل الناتج المحلي الإجمالي لحوالي 10 دول متوسطة الإقتصاد، موضحا أنها كتلة مالية ضخمة جدا تتحرك خارج سياق المراكز المالية المعروفة.

وتابع: “المحرك الرئيسي للعملات الرقمية المشفرة عصابات غسيل الأموال علي مستوي العالم، لأنها لا تظهر فى الشبكة المالية، ثم تجارة السلاح، ثم المخدرات، ثم الممنوعة بجميع أشكالها، وخلال أخر خمس سنوات بدأت تتخذ نوعية مشروعة فى بعض الدول، منهم دونالد ترامب وشروعته للبيتكوين”.

"بيتكوين" تهبط لـ71 ألف دولار بعد فشل المحادثات وحصار "هرمز"

سجلت العملة الرقمية "بيتكوين" تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتتداول قرب مستوى 71 ألف دولار، في ظل ردود فعل سريعة من الأسواق العالمية عقب إعلان البيت الأبيض فرض حصار بحري شامل، إثر تعثر المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد وفشلها في التوصل إلى تسوية تخفف حدة التوترات.

وتراجعت "بيتكوين" بنحو 1%، لتسجل حوالي 71,006 دولارات، بعد أن لامست أدنى مستوياتها خلال الجلسة عند 70,617 دولارا، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وجاء هذا الهبوط متزامنا مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، أكد فيها بدء تنفيذ إجراءات الحصار بشكل فوري، مشيرا إلى انهيار الجهود الدبلوماسية التي استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد، والتي لم تنجح في تقريب وجهات النظر بسبب خلافات جوهرية حول ملف تخصيب اليورانيوم الإيراني ورفض طهران تفكيك برنامجها النووي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، امتدت تداعيات التوترات إلى أسواق الطاقة، حيث قفزت أسعار النفط بنحو 10% لتلامس مستوى 105 دولارات للبرميل مع افتتاح تداولات العقود الآجلة، ما دفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات الرقمية.

وتزايدت المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية، في ظل تقارير تتحدث عن استخدام ألغام بحرية وفرض رسوم عبور غير قانونية، يقال إن بعضها طُلب سداده بعملة "بتكوين".



