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أخبار العالم

بي بي سي: تورط أكثر من 40 نجماً في هوليوود بفضائح غش بالجامعات

الأربعاء 13/مارس/2019 - 07:10 ص
صدى البلد
حسن محرم
أظهرت سجلات قضائية أمريكية تورط العديد من الفنانين الأمريكيين في هوليوود، بفضائح غش للقبول في جامعات أمريكية كبرى.

وبحسب سجلات محاكم أمريكية، فإن فلسيتي هوفمان، بطلة مسلسل "ربات بيوت يائسات"، و40 نجما ونجمة أخرى متهمين بالفضائح المشار إليها آنفا.

وشملت الفضائح الحصول على مساعدات للغش في اختبارات القبول في الجامعات، وكذلك الحصول بشكل غير قانوني على منح خاصة بالمتفوقين رياضيا، بحسب ما نشرت شبكة "بي بي سي" البريطانية.

ولفتت السجلات إلى أن من بين الجامعات التي استهدفت بعمليات الغش، مرموقة مثل "يل، وستانفورد، وجورج تاون"، موضحة أن أغلب الضالعين في الفضيحة من الأثرياء.

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