بي بي سي: تورط أكثر من 40 نجماً في هوليوود بفضائح غش بالجامعات

أظهرت سجلات قضائية أمريكية تورط العديد من الفنانين الأمريكيين في هوليوود، بفضائح غش للقبول في جامعات أمريكية كبرى.





وبحسب سجلات محاكم أمريكية، فإن فلسيتي هوفمان، بطلة مسلسل "ربات بيوت يائسات"، و40 نجما ونجمة أخرى متهمين بالفضائح المشار إليها آنفا.





وشملت الفضائح الحصول على مساعدات للغش في اختبارات القبول في الجامعات، وكذلك الحصول بشكل غير قانوني على منح خاصة بالمتفوقين رياضيا، بحسب ما نشرت شبكة "بي بي سي" البريطانية.



