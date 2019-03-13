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رياضة

الاتحاد الأفريقي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

الأربعاء 13/مارس/2019 - 10:21 ص
الزمالك
الزمالك
نور عادل
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن أفضل 5 أهداف بالجولة الخامسة من عمر مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، التي شهدت مواجهة الزمالك وجورماهيا الكيني.

وفاز الزمالك على جورماهيا الكيني بأربعة أهداف دون رد بالمباراة التي أقيمت الأحد الماضي باستاد الجيش ببرج العرب.

وزف الكاف بشرى سارة لجماهير الزمالك بدخول هدف يوسف أوباما الثاني في تلك المباراة ضمن أفضل خمس أهداف في الجولة، وذلك بعدما استقبل عمر السعيد عرضية من الدولي التونسي فرجاني ساسي ،ثم مررها الي يوسف اوباما الذي بدوره سددها صاروخية في شباك الفريق الكيني.

كما دخل هدف الدولي التونسي فرجاني ساسي الثالث في المباراة وذلك بعدما تلقى تمريرة وسط الميدان وراوغ حارس المرمى بشكل رائع.

ويحل الزمالك ضيفًا على نصر حسين داي يوم الأحد المقبل في ختام دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية وذلك لحسم تأهله للدور المقبل.


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