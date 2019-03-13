تعرف على أول بطل مصري في لعبة السومو..فيديو

قال إبراهيم عبد اللطيف، أول بطل سومو فى مصر، إنه لم يكن يعرف لعبة السومو، ولكنه شاهد بعض المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعى واعجب بها وبحث عن الاتحاد الخاص بها فى مصر حتى وجده.



وأضاف عبد اللطيف فى لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أنه شارك فى بطولة العالم للسومو، مؤكدًا أنه حقق المركز الثالث على مستوى العالم وهو بسن السادسة عشر.



وتابع قائلا: "لعبة السومو اليابانية بها حركات مختلفة جدًا عما تم تقديمه فى فيلم " فول الصين العظيم" بطولة محمد هنيدى، مشيرًا إلى أنه كان يتم تقليد الحركات فقط فى الفيلم".

