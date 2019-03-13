ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعرف على أول بطل مصري في لعبة السومو..فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 10:24 ص
أول بطل سومو فى مصر
أول بطل سومو فى مصر
آيات أحمد
قال إبراهيم عبد اللطيف، أول بطل سومو فى مصر، إنه لم يكن يعرف لعبة السومو، ولكنه شاهد بعض المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعى واعجب بها وبحث عن الاتحاد الخاص بها فى مصر حتى وجده.

وأضاف عبد اللطيف فى لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أنه شارك فى بطولة العالم للسومو، مؤكدًا أنه حقق المركز الثالث على مستوى العالم وهو بسن السادسة عشر.

وتابع قائلا: "لعبة السومو اليابانية بها حركات مختلفة جدًا عما تم تقديمه فى فيلم " فول الصين العظيم" بطولة محمد هنيدى، مشيرًا إلى أنه كان يتم تقليد الحركات فقط فى الفيلم".

موضوعات متعلقة

شاهد.. مصارع سومو عملاق يكسر رأس رجل وعموده الفقري

الوثائقي بودي: فرعون السومو يُعرض لأول مرة في مصر بمهرجان شرم الشيخ السينمائي

محمد هنيدي يكشف لـ «صدى البلد» كواليس مشهد يوم ورا يوم في أرض النفاق

محمد هنيدي في حوار لـ صدى البلد: استمتعت بأرض النفاق.. وفؤاد المهندس أستاذنا.. وأنا ابن مسرح.. وهذه رسالتي للمنتخب في مونديال 2018 "فيديو"

بودي فرعون السومو يشارك في مهرجان وهران للفيلم العربي

‎وزير الشباب والرياضة يكرم أبطال السومو

ترشيحاتنا

رامي رضوان يعرض إحدى لوحاته على الهواء: للبيع بـ7 جنيهات.. فيديو

علماء يحذرون: الأرض تنتظر أعنف عاصفة شمسية في تاريخها

الإمارات ترد على قرار أوروبا إدراجها بقائمة الدول غير المتعاونة ضريبياً

شاهد.. زوجة رونالدو تبكي في المدرجات بعد تسجيله هدف الفوز على أتليتكو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

العالم يحتفي بالإمام الطيب..6 دكتوارة فخرية و7 أوسمة وجوائز عالمية في 9 سنوات

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

الموت بييجي في لحظة.. الرسالة الأخيرة لشهيدة العلم دعاء ضحية الطائرة المنكوبة

منة شلبي: معنديش مواصفات فتى أحلام.. وناس كتير بتقولي لازم أتجوز بسرعة لسبب غريب.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 13-3-2019.. فيديو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

وداعًا للحمل والولادة.. العلم والكمبيوتر يوفران أطفالاً من نوع جديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مالك الحزين.. عاش هنا يوثق حكايات إبراهيم أصلان من شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

فيديو

الأرصاد تحذر من العواصف الترابية والرياح .. فيديو
تعرف على أول بطل مصري في لعبة السومو..فيديو
الصحة: اختبارات تخصصية في 31 مجالا للعاملين بالتأمين الصحي.. فيديو
أول تعليق من الكنيسة على إضافة اللغة القبطية لـ محرك بحث جوجل.. فيديو
الكهرباء:الوصول بالطاقة المتجددة إلى 42% في استراتيجية 2035 ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟