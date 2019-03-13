بريطانيا تعلن خفض التعريفات الجمركية في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم /الأربعاء/ عزمها خفض التعريفات الجمركية على مجموعة من المنتجات التي يتم استيرادها من خارج الاتحاد الأوروبي في حال خروج بريطانيا من الكتلة "دون اتفاق".



وقالت - في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - إنه مع ذلك ، سيتم فرض رسوم لأول مرة على بعض المنتجات الواردة من الدول الأعضاء الـ 27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي والتي يتم استيرادها حاليا بدون رسوم جمركية.



واعتبرت الحكومة أن هذه التغييرات ستشكل "تحريرا بسيطا" لنظام التعريفة في المملكة المتحدة.



ووفقا للخطة المؤقتة أحادية الجانب التي أعلنتها الحكومة، فإن 87% من إجمالي واردات المملكة المتحدة من حيث القيمة ستكون مؤهلة للحصول على تعريفة صفرية.



وفيما يتعلق بالحدود الأيرلندية، قالت الحكومة إنها لن تفرض ضوابط جديدة على البضائع التي تنتقل من الجمهورية الأيرلندية إلى مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية في حال خروج بريطانيا دون اتفاق".