ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

فحص مليون و716 ألفا ضمن حملة 100 مليون صحة بالشرقية

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:05 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انتظام فاعليات حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية "ضغط – سكر – سمنة"، والتي انطلقت في الأول من مارس الجاري و تستمر لمدة شهرين تنتهي بنهاية أبريل المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء المسح الطبي على 4 ملايين و259 ألفا و931 مواطنا وبمشاركة 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و 683 فرقة متحركة تتكون من طبيب وممرض وفني معمل ومدخل بيانات لإستقبال المواطنين من الجنسين بداية من سن 18 عامًا لتسجيل بياناتهم و إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وأشاد المحافظ -في بيان الأربعاء- بوعي المواطن الشرقاوي وحرصه الشديد على المشاركة في حملة 100 مليون صحة لتوقيع الكشف الطبي والاستفادة من العلاج المقدم بالمجان للمصابين بالفيروس، مؤكدًا أن المستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية تشهد على مدار اليوم، والذي يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، إقبالًا متزايدًا من الجنسين للمشاركة في المبادرة الرئاسية وتكوين مجتمع صحي خالٍ من الأمراض قادر على العمل والعطاء.

من جانبه فقد أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن وحدات الرعاية الحرجة والمستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية تستقبل المواطنين بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة لإجراء المسح الطبي عليهم بالإضافة إلى سيارات العيادات المتنقلة التي تجوب أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المواطنين، الذين تم المسح الطبي لهم مليون و716 ألفا و251 مواطنًا، وإجمالي عدد الحالات التي صرفت علاج لفيروس سي هو 585 حالة، وإجمالي عدد الحالات التي صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية "ضغط – سكر" 16 ألف و762 حالة.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار عمل الحملة على مدار اليوم من خلال فريق طبي للفترة الصباحية من 9 صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا وفريق طبي للفترة المسائية من 3 عصرًا حتى الساعة التاسعة مساءً.

ترشيحاتنا

ربيع ياسين عن إصابة رامي ربيعة: مصالح المدربين السبب.. فيديو

الرحلة الأخيرة لضحايا مهمة العمل.. قصة العلماء المصريين شهداء الطائرة الأثيوبية المنكوبة

في عيد ميلادها.. ليلى طاهر بدأت مشوارها كمذيعة وتزوجت 6 مرات

ربيع ياسين: صالح جمعة أفضل بديل لـ عبد الله السعيد.. فيديو

أول رد رسمي من الإسكان على تخوفات قاطني الشيخ زايد من مشروع "زايد بيزنس بارك"

وداعًا للحمل والولادة.. العلم والكمبيوتر يوفران أطفالاً من نوع جديد

الأرصاد تحذر من العواصف الترابية والرياح .. فيديو

الأعلى للإعلام ينعى نبيل زكي: أحد حراس الصحافة وسياسي من طراز نادر

رانيا هاشم تكشف عن آخر كلمات نبيل زكي لها قبل وفاته

خالد جلال يكشف حقيقة العودة للزمالك.. فيديو

روسيا تنشر غواصات نووية خارقة بقوة 200 ميجا طن

رامي رضوان لـ محمد صلاح: متركزش مع مواقع التواصل.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

مالك الحزين.. عاش هنا يوثق حكايات إبراهيم أصلان من شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

فيديو

شاهد.. الداخلية تجري تحليل مخدرات لسائقي الميكروباص والتاكسي والنقل على الطرق
الأرصاد تحذر من العواصف الترابية والرياح .. فيديو
تعرف على أول بطل مصري في لعبة السومو..فيديو
الصحة: اختبارات تخصصية في 31 مجالا للعاملين بالتأمين الصحي.. فيديو
أول تعليق من الكنيسة على إضافة اللغة القبطية لـ محرك بحث جوجل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟