Apple تكشف عن ميزة جديدة تعثر بها على سماعاتك الضائعة.. فيديو

كشفت شركة Apple الأمريكية عن ميزة جديدة ستجعل عشاق هاتفها الأشهر في العالم iPhone فى غاية السعادة، حيث يمكنهم العثور على سماعات AirPods الضائعة منهم بضغطة زر واحدة.



وتقوم الفكرة على نفس خطوات ميزة Find My iPhone، التي تعثر على هاتفك باستخدام حساب Apple ID الخاص بك، حيث يمكنك العثور على السماعات، سواء كانت ضائعة بالكامل أو سماعة واحدة من الإثنين.



ولكن هذه الميزة قد تكون بلا أي فائدة تذكر، في حال فقدان سماعاتك والبطارية فارغة تمامًا.



