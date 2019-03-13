هاني أبوريدة: متفائل بأمم أفريقيا.. ودعم الحكومة سيخرج البطولة بشكل يليق باسم مصر

وأكد أن الاستعدادت تسير على ما يرام منذ اليوم الأول لفوز مصر بتنظيم المسابقة، وكانت هناك اجتماعات يومية بين اللجان المنظمة المحلية واللجان المتخصصة، وذلك حتى يكون هناك وفاء بالوعود الخاصة بالجداول الزمنية.





أعرب المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن تفاؤله بلستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك قبل 100 يوم على المباراة الافتتاحية للمسابقة.وقال أبو ريدة، في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للأتحاد الأفريقي، إن الاستعدادات تقدمت بشكل كبير، خاصة بالنسبة للقرعة الخاصة بدور مجموعات المسابقة، والمقرر أن تقام في 12 أبريل 2019 في القاهرة.وعن الاستعدادات، أوضح أنها تغطي العديد من الجوانب، وذلك يتضمن الحصول على ستة أماكن مخصصة في ظروف مثالية فيما يتعلق بالملاعب، وغرف تبديل الملابس، ومناطق المنبر ومناطق الداعمين، ويغطي جانب آخر مختلف ملاعب التدريب والفنادق التي ستستقبل الفرق المؤهلة، وكذلك النقل والاستقبال للجماهير الزائرة.وعن حجز التذاكر الخاصة بالمباريات، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أن عملية إصدار التذاكر وحجزها سيكون عبر الإنترنت، وذلك من أجل تجنب الازدحام على منافذ البيع.وأضاف أبو ريدة أن قرعة البطولة الأفريقية ستتم في مكان بالقرب من الأهرامات، وذلك لأن اللجنة المنظمة تجمع مفهوما يعبر عن ماضي مصر ومستقبلها، ويستند إلى التاريخ والحضارة العظيمة، مؤكدًا أنه سيكون حفلا مزيجا من الفولكلور المصري والثقافة الحديثة.وعن ضيق الوقت، شدد على أن مصر تتمتع بقدرات هائلة لاستضافة البطولة بطريقة مقبولة ومدهشة، وذلك بسبب دعم الحكومة المصرية على جميع الأصعدة، بالإضافة إلى تصميم المجتمع الرياضي في مصر، بالإضافة إلى اللجان المنظمة على خروج البطولة بشكل يليق بمصر.وفي ختام الحوار، أكد هاني أبوريدة أن مصر تصنع التاريخ، وذلك باستضافتها البطولة للمرة الخامسة تاريخيًا، علاوة على أن تلك المرة تعتبر استثنائية لأنها ستضم 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا للمرة الأول في تاريخ البطولة.