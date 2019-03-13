ضبط موظفين بمحليات سوهاج فى قضية رشوة

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد صحة تلك المعلومات ، وأسفرت عن قيام المدعو/محمد.م.أ – مواليد 1978 – فنى تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.. باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع المدعو/حسين.م.ح-مواليد 1954، ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.. بإثبات بيانات "خلافًا للحقيقة" بشهادة صلاحية تفيد أن العقار لايوجد ضده مخالفات بالرغم من صدور (4) قرارات إزالة للعقار ، الأمر الذى أمكنه من إستخراج رخصة بناء ، وتمكن بموجبها من توصيل المرافق للعقار بالمخالفة للقانون.. مما أدى إلى الإضرار بالمال العام وعدم سداد قيمة الغرامات المستحقة ، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، وتأكد ذلك بتقرير إدارة الشئون القانونية بمحافظة سوهاج ، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



كما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من أحد المواطنين "سائق" - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج بقيام المدعو/ سمير .ز.ن– مواليد 1963 ، فنى تنظيم بالوحدة المحلية بالكوامل بحرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج .. لقيامة بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات رخصة بناء للعقار الخاص بالمبلغ ، مستغلًا فى ذلك صفته الوظيفية.



بالبحث والتحرى تأكدت صحة الواقعة وقيام المذكور باستغلال موقعه الوظيفى والاتجار بالوظيفة العامة حال كونه موظفًا عموميًا ، وطلب لنفسه مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل إصدار رخصة بناء للشاكى ، وقدرته على إنهاء إجراءات رخصة البناء لقطعة أرض كائنة بزمام أولاد غريب دائرة مركز شرطة سوهاج ، بالإضافة لتحديد موعد ومكان لإستلام مبلغ الرشوة المُتفق عليها.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات (منطقة وسط الصعيد) ، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه بدائرة مركز شرطة سوهاج أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة المُتفق عليه.



بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترف بارتكابه للواقعة وأنه طلب وأخذ من الشاكى مبلغ مالى على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات رخصة البناء لقطعة الأرض المُشار إليها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط إثنين من موظفى المحليات بسوهاج لقيام أحدهما بتمكين أحد الأشخاص من بناء عقار مخالف وطلب الآخر لمبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل إنهاء رخصة بناء.وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة سوهاج ، نتيجة تواطؤ أحد مسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج مع أحد المواطنين، وتمكينه من إستخراج رخصة بناء لعقار سكنى بالمخالفة للقانون.