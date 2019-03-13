خطة لردم البرك بحي المساعيد في العريش



ينفذ مجلس مدينة العريش شمال سيناء بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي بشمال سيناء، خطة ردم البرك بحي المساعيد بالعريش استجابة لشكاوي المواطنين في منطقة الشورجي التابعة للحي، حيث تم ردم بركة للصرف الصحي، بحي المساعيد، بعد تقدم المواطنين بعدة شكاوي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.



وأكد اللواء وليد المعداوي ، رئيس مركز ومدينة العريش، أنه تم الدفع بمعدات مجلس المدينة والشرة من سيارات نقل ولودر لردم البرك، وإصلاح مطابق التفتيش الخاصة بالصرف.



أضاف رئيس المدينة ، أنه تم إصلاح مطابق التفتيش وتسليك البالوعات بواسطة شركة الصرف الصحي، الي جانب رفع المخلفات عن طريق سيارات الشركة، ثم ردم البركة وتسويتها، بالرمال.



