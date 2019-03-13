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ديني

دار الإفتاء تكشف عن خطأ شائع بشأن ثواب صلاة قيام الليل

الأربعاء 13/مارس/2019 - 01:19 م
قيام الليل
قيام الليل
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن هناك اعتقادا شائعا بين البعض أنه لا يؤجر على صلاة قيام الليل، إلا بعد نوم وهذا خطأ شائع يجب على الجميع تغييره تماما، لافتا إلى أن صلاة قيام الليل تجوز في أي وقت حتى ولو كانت بعد صلاة العشاء مباشرة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس" قائلا: وقت صلاة الليل يبدأ من الفراغ من صلاة العشاء، ويستمر حتى طلوع الفجر، ولا شك أن الأفضل مطلقًا أن تكون صلاة الليل في الثلث الأخير منه؛ لأن الرب تبارك وتعالى ينزل فيه إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يُعطى؟ هل من داعٍ يُستجاب له؟ هل من مستغفر يُغفر له؟ حتى يطلع الفجر. وفي أي وقت صلى العبد فقد أصاب السنة ونال الأجر إن شاء الله.

وأوضح وسام أن عدد ركعات صلاة الليل، فهو مطلق يصلي المرء ما أقدره الله عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.


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