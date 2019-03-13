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تعليم

جامعة المنيا تدرب شبابها علي برامج التعليم المدني

الأربعاء 13/مارس/2019 - 01:27 م
صدى البلد
أيمن رياض
نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع جامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، سلسلة من الدورات التعليمية حول التعليم المدني والتي تستمر فعالياتها حتى يوم الأحد الموافق 17 أبريل المقبل، تحت مسمى "البرنامج التعليمي المدني لشباب الجامعات"، بهدف تنمية روح المشاركة والمواطنة وترسيخ قيم التطوع وتنمية الشباب.

يضم البرنامج 7 دورات تعليمية، تقدمها الدكتورة شيماء عبد الواحد أحد مدربي وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونسيف.

ومن جانبها أكدت الدكتورة "شيماء عبدالواحد" أن هذه الدورات تعمل على تنمية روح المواطنة، وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية، والتعريف بالمبادرات الإيجابية للدولة، لترسيخ قيم المشاركة والتطوع وتنمية روح المبادرة لدى الشباب الجامعى، واكسابهم القدرة على المشاركة في الحياة العامة، بالإضافة إلي تعريف الشباب بالنظام السياسي في مصر وبالمؤسسات المختلفة للدولة والمجتمع المدني.

قام بالتنظيم للندوات إدارة الاتحادات الطلابية والأسر بإشراف وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، وعاطف عيسي مدير النشاط الإجتماعي بجامعة المنيا، ومحمد صبحي وممدوح ملاك، وأحلام سيد ممدوح.

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