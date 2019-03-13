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أخبار البلد

مركز معلومات مجلس الوزراء يوقع بروتوكول تعاون مع محافظة أسيوط

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:36 م
مركز المعلومات ودعم
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
محمود مطاوع
وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع محافظة أسيوط للمشاركة في تبادل المعلومات وأفضل التطبيقات في المجالات الإدارية والفنية والتعاون في المجال البحثي والأكاديمي وذلك في إطار زيادة التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة.

وتضمن البروتوكول التعاون المشترك في العديد من المجالات أبرزها مجالات إدارة الأزمات، والشكاوي، وكذلك التعاون في مجالات الرصد الميداني من خلال توفير بيئة عمل تضمن إجراء البحوث والدراسات الميدانية بصورة فعالة.

وقع على البروتوكول اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والمهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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