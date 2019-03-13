ضياء رشوان يعلن إنهاء أزمة بدل صحفيي مجلة الإذاعة والتليفزيون

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إنهاء أزمة تأخر صرف بدل صحفي مجلة الإذاعة والتليفزيون.



وأوضح "رشوان" خلال الندوة المخصصة لإعلان برنامجه الانتخابي بمؤسسة الأهرام، أن الزملاء الصحفيين في مجلة الإذاعة والتليفزيون تأخر صرف البدل لهم لمدة ٢٠ شهرًا، حيث كانوا يتقاضونه من الهيئة الوطنية للإعلام، لافتًا إلى أن الأزمة تم حلها، وأنه سيجرى التعامل مع الزملاء بالإذاعة والتليفزيون كالصحافة القومية.



وذكر أنه سيجري صرف البدل الخاص بهم من الهيئة الوطنية للصحافة بداية من الشهر المقبل، كما أن الدفعات المتأخرة سيجري صرفها على دفعات.