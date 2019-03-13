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فن

شاهد.. ياسمين عبد العزيز ومراد مكرم فى المقابر من أجل الملكة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:46 م
صدى البلد
أحمد البهي
نشر الفنان مراد مكرم صورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز من كواليس مسلسل "الملكة"، أثناء تصويرهما أحد المشاهد في المقابر .

وعلق قائلًا: "انتظرونا في الملكة رمضان ٢٠١٩".

مسلسل "الملكة" من المقرر أن يشارك في رمضان 2019، ويقوم ببطولته بجانب ياسمين عبد العزيز؛ كل من فتحي عبد الوهاب، وأحمد العوضي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وأحمد كمال، وحازم إيهاب، ومراد مكرم، وهند عبد الحليم، وعواطف حلمي.
شاهد.. ياسمين عبد العزيز ومراد مكرم فى المقابر من أجل الملكة

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