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أخبار البلد

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزانى

الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:25 م
الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي - وزير الدفاع
محمد إبراهيم
إستقبل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى؛ حسين موينى وزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزانى والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا ، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

وعقب مراسم الإستقبال عقد الوزيران لقاءًا تناول تطورات الأوضاع التي تشهدها القارة الإفريقية في ضوء الحرب علي الإرهاب وما يفرضه من تحديات اقليمية ودولية .

وعقد الجانبان جلسة مباحثات هامة ترأس خلالها الوزيران الإجتماع الأول للجنة التعاون العسكرى المشتركة المصرية التنزانية ، والتي تناولت عدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بعلاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين البلدين .

كما قام الوزيران بالتوقيع على مذكرات التفاهم بين وزارة الدفاع المصرية ووزارة الدفاع والخدمة الوطنية لجمهورية تنزانيا الإتحادية بما يساهم فى نقل وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

وأكد الفريق أول محمد زكى على قوة ومتانة العلاقات المصرية بأشقائها من دول القارة
وما تتميز به من طابع إستراتيجي ممتد عبر تاريخ حافل من الشراكة والتعاون البناء مشيرًا إلي حرص القوات المسلحة لكلا البلدين على دعم آواصر التعاون العسكرى .

من جانبه أكد وزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزانى أن العلاقات المصرية التنزانية تشهد تطورًا ملحوظًا في جميع المجالات ذات الإهتمام المشترك , مشيدًا بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمى والدولى ، مؤكدًا على تطلع شعوب القاره الإفريقية لمزيدا من التقدم والإستقرار فى ظل رئاسة مصر للإتحاد الافريقى لعام 2019.

حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين .

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